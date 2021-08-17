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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2021 г.Объём розничных продаж в США в июле сократился ...
сегодня 15:45

Объём розничных продаж в США в июле сократился на 1.1%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с июлем 2020 года показатель вырос на 15.8%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле уменьшился на 0.4% после повышения на 1.6% месяцем ранее (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 15.8%.

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