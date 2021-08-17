Курс доллара 73.3920   Курс евро 86.5072  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:08

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.8%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после увеличения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.4% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в мае (пересмотрено с (-0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.25 в сравнении с 1.26 в мае и 1.41 в июне 2020 года.

Другие новости

сегодня
19:45
Индекс Мосбиржи установил новый рекорд, несмотря на внешний негатив
сегодня
18:54
Mastercard работает над урегулированием ситуации с комиссиями в Wildberries
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 августа
сегодня
17:43
ФАС РФ разрешила Ehrmann приобрести подразделение Friesland Campina в РФ
сегодня
17:08
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.8%
сегодня
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе снизился
сегодня
16:57
Росавиация выдала допуски на полеты на курорты Египта еще 6 авиакомпаниям
сегодня
16:26
"Росатом" завершил строительство первого в Европе испытательного стенда для СПГ-проектов
сегодня
16:19
Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.9%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.