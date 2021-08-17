Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.8%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после увеличения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.4% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в мае (пересмотрено с (-0.3%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.25 в сравнении с 1.26 в мае и 1.41 в июне 2020 года.