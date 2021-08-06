Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 943 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 943 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 870 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону повышения до 938 тыс. с 850 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 703 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 700 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в июле наблюдался заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, муниципальном образовании, сфере профессиональных и деловых услуг.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере в прошлом месяце выросла на 380 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах увеличилось на 253.2 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 5.5 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 2.8 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 49.7 тыс., в том числе в авиасекторе – на 3.6 тыс., в курьерских компаниях - на 8.1 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 46.8 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 40 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 60 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 22 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 24 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 17.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. после снижения на 5 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 27 тыс. после увеличения на 39 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в июле увеличилось на 6.8 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи расширилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 240 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2020 года число госслужащих выросло на 1.74 млн до 22.05 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле снизился на 0.5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.4% в сравнении с 5.9% в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 5.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 782 тыс. до 8.7 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 1.04 млн до 152.65 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 130 тыс. до 100.12 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 261 тыс. до 161.35 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 345 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 560 тыс. до 3.43 млн, составив 39.3% от общего числа безработных против 42.1% месяцем ранее и 9.3% в июле 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 827 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.96 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 1.27 млн до 127.47 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 250 тыс. до 25.36 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 144 тыс. до 4.48 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.6 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 16.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.54 долл против 30.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1062.79 долл в сравнении с 1058.96 долл месяцем ранее.