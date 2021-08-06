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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2021 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 1.1%

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в мае.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.8%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в мае.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.22 в сравнении с 1.41 в июне 2020 года.

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