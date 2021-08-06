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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:43

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.54 долл против 30.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1062.79 долл в сравнении с 1058.96 долл месяцем ранее.

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