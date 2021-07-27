Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 17%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 17.0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 16.1% после его роста на 14.9% в апреле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае повысился на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 16.4% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.7% с учётом сезонных колебаний и вырос на 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.