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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0.8%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.1%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.2% (пересмотрено с +2.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.8%.

В мае показатель увеличился на 0.5% (пересмотрено с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.1%).

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