Индекс потребительского доверия в США в июле превысил прогноз

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129.1 пункта против 128.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 123.9 в сравнении с первоначально объявленным июньским значением 127.3.

Индекс оценки текущей ситуации в июле повысился до 160.3 против 159.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 108.4, не изменившись по сравнению с пересмотренным значением июня.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.