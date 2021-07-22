Число повторных обращений по безработице в США немного снизилось

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 июля, выросло на 51 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 419 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 350 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 368 тыс., пересмотрено с 360 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 385.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 июля, уменьшилось на 29 тыс. и составило 3.236 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 3.094 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 44 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.338 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 июля, сократилось на 1.26 млн и составило 12.57 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 32.94 млн человек.