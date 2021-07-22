ЕЦБ подтвердил новую цель по инфляции в 2% или выше, сохранив программу QE в прежнем объёме

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 22 июля, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ напомнил, что в своем недавнем стратегическом обзоре согласовал «симметричный целевой показатель инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе». Поэтому теперь ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция «не достигнет 2% задолго до конца его прогнозного горизонта и останется на этом уровня в оставшуюся часть прогнозного горизонта». При этом ЕЦБ должен быть уверен в том, что «достигнутый прогресс в базовой инфляции устойчив в полной мере, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе». Кроме того, «в переходном периоде инфляция может умеренно превысить целевой показатель».

ЕЦБ сообщил, что Совет управляющих продолжит покупки активов по временной программе PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) на общую сумму 1850 млрд евро. ЕЦБ подтвердил, что покупки активов в рамках PEPP в текущем квартале будут осуществляться более быстрыми темпами, чем в начале года, продлятся как минимум до конца марта 2022 года, и будут производиться "в любом случае до тех пор, пока не подтвердится, что фаза связанного с коронавирусом кризиса окончилась". ЕЦБ готов изменить объемы покупок как в сторону снижения, так и расширения в случае необходимости. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, будет производиться "по крайней мере" до конца 2023 года.

Покупки активов в рамках программы APP на сумму 20 млрд евро в месяц будут продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ". Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как ЕЦБ начнет повышать ключевые ставки. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. ЕЦБ отметил, что финансирование в рамках третьей серии целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным инструментом для банков в поддержку кредитования бизнеса и домохозяйств.

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы убедиться, что инфляция стабилизировалась на уровне 2% в среднесрочной перспективе.