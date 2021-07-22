Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 июля

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;
04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июль;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.