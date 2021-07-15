Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в мае (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.6%.

По сравнению с июнем 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 9.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 75.4% против 75.1% в мае (пересмотрено с 75.2%). Годом ранее - в июне 2020 года показатель составлял 68.7%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.