Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 16 июля

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;
01:45 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
01:45 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
01:45 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за май;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май.