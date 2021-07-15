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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.24 млн

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 июля, снизилось на 26 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 360 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 256.0 тыс.).

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 350 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 386 тыс., пересмотрено с 373 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 14.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 382.5 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 июля, уменьшилось на 126 тыс. и составило 3.241 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 3.094 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 71.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.376 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 июня, сократилось на 372.3 тыс. и составило 13.84 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 30.6 млн человек.

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