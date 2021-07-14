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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

05:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за май;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за апрель;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июнь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании.

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