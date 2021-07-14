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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.9 млн барр.

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 9 июля, сократился на 7.9 млн барр. и составил 437.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.0 млн барр. и составили 236.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.7 млн барр. и составили 142.3 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.5 млн барр. и составили 38.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.08 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.55 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 3.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.59 млн барр.

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Публикация отчёта EIA задерживается
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