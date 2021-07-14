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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 9 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.9 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.08 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.55 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 3.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.59 млн барр.

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