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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Индекс цен производителей Великобритании в июне...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе сократился на 0.1% и на выходе увеличился на 0.4%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.2% в мае (пересмотрено с 1.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне увеличился на 0.4% после роста на 0.8% в мае (пересмотрено с 0.5%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

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