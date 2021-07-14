Индекс потребительских цен в Великобритании в июне вырос на 2.5%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне вырос на 2.5% в годовом выражении после роста на 2.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июне в годовом выражении вырос на 2.3% после повышения на 2% в мае.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2%.