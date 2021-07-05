АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Актив банка"

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Актив банк" (г. Саранск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Актив банк" будет осуществлять ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Вкладчики АО "Актив банк" , которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк" , с 5 июля 2021 года могут обратиться за выплатой возмещения без посещения офиса банка-агента через сервис "Сбербанк Онлайн".

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "Актив банк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "Актив банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.