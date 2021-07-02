Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 850 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 850 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 700 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены в сторону повышения до 583 тыс. с 559 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 662 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 600 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в июне наблюдался заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, государственном и частном образовании, сфере профессиональных и деловых услуг, розничной торговле.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере в прошлом месяце выросла на 343 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах увеличилось на 194.3 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 67.1 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 21.3 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 10.7 тыс., в том числе в авиасекторе – на 7.8 тыс., в то время как курьерских компаниях число рабочих мест сократилось на 23.8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 20.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 38.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 72 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 14 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) уменьшилась на 0.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 7 тыс. после снижения на 22 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 15 тыс. после увеличения на 39 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в июне увеличилось на 10.4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 188 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2020 года число госслужащих выросло на 606 тыс. до 21.84 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.9% в сравнении с 5.8% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 5.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц выросло на 168 тыс. до 9.48 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, уменьшилось на 18 тыс. до 151.6 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 22 тыс. до 100.25 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 151 тыс. до 160.09 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.6%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 149 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне увеличилось с учётом сезонных колебаний на 233 тыс. до 3.99 млн, составив 42.1% от общего числа безработных против 40.9% месяцем ранее и 7.7% в июне 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 54 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.79 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 183 тыс. до 126.2 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 408 тыс. до 25.61 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 644 тыс. до 4.63 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 18.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.7 часа, понизившись на 0.1 процентного пункта по сравнению с пересмотренным майским показателем 34.8.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.40 долл против 30.30 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в июне увеличилась до 1054.88 долл в сравнении с 1054.44 долл месяцем ранее.