Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне уменьшилась, средние зарплаты выросли

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.7 часа, понизившись на 0.1 процентного пункта по сравнению с пересмотренным майским показателем 34.8.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.40 долл против 30.30 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в июне увеличилась до 1054.88 долл в сравнении с 1054.44 долл месяцем ранее.