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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за апрель;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за май;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.

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