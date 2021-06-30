Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.7 млн барр.

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 июня, сократился на 6.7 млн барр. и составил 452.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр. и составили 241.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.9 млн барр. и составили 137.1 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.4 млн барр. и составили 622.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.4 млн барр. и составили 40.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.15 млн барр., запасы бензина выросли на 2.42 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.43 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.32 млн барр.