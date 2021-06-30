Курс доллара 72.3723   Курс евро 86.2026  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительное снижение запасов

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 25 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.15 млн барр., запасы бензина выросли на 2.42 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.43 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.32 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:43
Мировые цены на уголь сейчас на самых высоких уровнях за 10 лет - эксперты
сегодня
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.7 млн барр.
сегодня
17:31
Эксперт назвал перспективные российские акции II полугодия
сегодня
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительное снижение запасов
сегодня
17:16
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 8%
сегодня
17:06
Законопроект о расширении перечня резидентов Арктической зоны РФ внесен в Госдуму
сегодня
16:51
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июне снизился
сегодня
16:18
Роскомнадзор ограничил доступ к 19 сайтам с фейковыми QR-кодами для общественных мест
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.