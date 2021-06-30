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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:16

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 8%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 8.0% по сравнению с апрельским значением, достигнув 114.7.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.1%.

По сравнению с маем 2020 года индекс вырос на 13.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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