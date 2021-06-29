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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в июне пр...
вчера 17:06

Индекс потребительского доверия в США в июне превысил прогноз

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 127.3 пункта против 120.0 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 118.9 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 117.2.

Индекс оценки текущей ситуации в июне повысился до 157.7 против 148.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 107.0 против 100.9 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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