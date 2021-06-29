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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2021 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 14.9% в годовом исчислении

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 14.9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 14.8% после его роста на 13.3% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 14.4% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.6% с учётом сезонных колебаний и вырос на 14.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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