Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 14.9% в годовом исчислении

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 14.9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 14.8% после его роста на 13.3% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 14.4% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.6% с учётом сезонных колебаний и вырос на 14.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.