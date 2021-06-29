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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле вырос н...
вчера 16:07

FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле вырос на 1.8%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в апреле вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.6% в марте (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 1.5%.

По сравнению с апрелем 2020 года индекс вырос на 15.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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