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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:00

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 3.39 млн

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 июня, сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 411 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 382 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 418 тыс., пересмотрено с 412 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 397.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 июня, уменьшилось на 144 тыс. и составило 3.39 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 3.094 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 55.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.553 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 июня, увеличилось на 3.76 тыс. и составило 14.85 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 31.34 млн человек.

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