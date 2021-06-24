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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:44

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 2.3%

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.9%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.8% (пересмотрено с (-1.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.8%.

В апреле показатель увеличился на 1.7% (пересмотрено с +1.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9% после его роста на 2.7% в апреле (пересмотрено с +2.3%).

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