Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.9%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.8% (пересмотрено с (-1.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.8%.

В апреле показатель увеличился на 1.7% (пересмотрено с +1.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.9% после его роста на 2.7% в апреле (пересмотрено с +2.3%).