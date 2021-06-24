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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2021 г.ВВП США в I квартале вырос на 6.4%
вчера 15:40

ВВП США в I квартале вырос на 6.4%

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в I квартале 2021 года вырос на 6.4% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.

Ранее сообщалось о росте ВВП в I квартале на 6.4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

По итогам 2020 года ВВП США сократился на 3.5%, что превысило темпы падения в кризисном 2008 году, когда экономика США сжалась на 2.5%. В 2019 году ВВП США вырос на 2.2%.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2021 году ВВП США расширится на 7.0%.

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