Индексы PMI в Великобритании в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 64.2 против 65.6 месяцем ранее (пересмотрено с 66.1).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 64.1.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 61.7 против 62.9 месяцем ранее (пересмотрено с 61.8).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 62.9.