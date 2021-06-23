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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2021 г.Индексы PMI в Великобритании в июне сократились
сегодня 11:35

Индексы PMI в Великобритании в июне сократились

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 64.2 против 65.6 месяцем ранее (пересмотрено с 66.1).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 64.1.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июне сократился до 61.7 против 62.9 месяцем ранее (пересмотрено с 61.8).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 62.9.

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