Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне составил 63.1%, что совпало со значением в мае (пересмотрено с 62.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне вырос до 58.0% против 55.2% месяцем ранее (пересмотрено с 55.1%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 58.1%.