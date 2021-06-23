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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2021 г.Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно
сегодня 11:04

Индексы PMI еврозоны изменились разнонаправленно

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне составил 63.1%, что совпало со значением в мае (пересмотрено с 62.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне вырос до 58.0% против 55.2% месяцем ранее (пересмотрено с 55.1%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 58.1%.

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