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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США выросло до 3.52 млн

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 июня, увеличилось на 37 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 412 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 360 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 375 тыс., пересмотрено с 376 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 395 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 июня, выросло на 1 тыс. и составило 3.518 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 55 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.604 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 мая, сократилось на 559.9 тыс. и составило 14.83 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 30.17 млн человек.

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