Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в апреле (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 1.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.