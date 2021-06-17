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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2021 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:12

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 1.3%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.3% в апреле (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 1.3%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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