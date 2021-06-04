Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 559 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 559 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 670 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены в сторону повышения до 278 тыс. с 266 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 492 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 600 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в мае наблюдался заметный рост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, государственном и частном образовании, а также в здравоохранении и сфере социальной поддержки.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере в прошлом месяце выросла на 292 тыс., в том числе количество рабочих мест в барах и ресторанах увеличилось на 186 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 5.8 тыс., в оптовой торговле увеличилось почти на 20 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 22.9 тыс., в том числе в авиасекторе – на 8.5 тыс., а в компаниях, занимающихся транзитными и пассажирскими наземными перевозками, – на 4.1 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 45.8 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 40.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 35 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников уменьшилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 29 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 7.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 20 тыс. после снижения на 5 тыс. в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 23 тыс. после сокращения на 32 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в мае увеличилось на 1.2 тыс., однако занятость в сфере газо- /нефтедобычи сократилась на 1.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 67 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем 2020 года число госслужащих выросло на 49 тыс. до 21.67 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае снизился на 0.3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.8% в сравнении с 6.1% в апреле. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 5.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 496 тыс. до 9.32 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 444 тыс. до 151.62 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 160 тыс. до 100.28 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 53 тыс. до 160.94 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.6% против ожидаемого увеличения до 60.8%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 1.47 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в мае уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 431 тыс. до 3.75 млн, составив 40.9% от общего числа безработных против 43.0% месяцем ранее и 5.8% в мае 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 546 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.84 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 223 тыс. до 126.4 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 178 тыс. до 25.2 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 28 тыс. до 5.27 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 21.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.9 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.33 долл против 30.18 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 2.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.6%.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1058.52 долл в сравнении с 1053.28 долл месяцем ранее.