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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за март;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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