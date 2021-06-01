Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;
10:00 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады за март;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.