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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (82.8) и составил 82.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 83.1.

В апреле значение индекса составило 88.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в мае составил 4.6% в сравнении с 3.4% в апреле.

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