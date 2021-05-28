Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;
15:30 мск: Платёжный баланс Канады за I квартал;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за апрель;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.