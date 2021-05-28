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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 мая

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, финал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за апрель;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за I квартал;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за апрель;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за май, предварительно.

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