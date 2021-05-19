Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 1.5%

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в апреле вырос на 1.5% в годовом выражении после роста на 0.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в апреле в годовом выражении вырос на 1.3% после повышения на 1.1% в марте.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.