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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 мая

Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за I квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за I квартал;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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