Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.4 млн барр.

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 мая, сократился на 0.4 млн барр. и составил 484.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.4 млн барр. и составили 236.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 134.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.4 млн барр. и составили 632.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 45.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.53 млн барр., запасы бензина выросли на 5.64 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.87 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.21 млн барр.