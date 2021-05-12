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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
12.05.2021 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 7 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.53 млн барр., запасы бензина выросли на 5.64 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.87 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.21 млн барр.

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