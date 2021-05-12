Курс доллара 74.3566   Курс евро 89.9343  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 мая 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
12.05.2021 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за арпель;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за апрель;

04:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

Другие новости

12.05.2021
21:32
American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая
12.05.2021
20:15
Экспорт пшеницы из РФ в 2021-22 сельхозгоду может стать вторым в истории - Минсельхоз США
12.05.2021
19:16
Проект об ограничении экспорта бензина из РФ рассмотрят в кабмине на этой неделе - Новак
12.05.2021
18:49
Цены на продукты нужно регулировать рыночными методами - сенатор
12.05.2021
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 мая
12.05.2021
18:27
Топливо на АЗС в Белоруссии подорожает на 1 коп в 14-й раз с начала года - "Белнефтехим"
12.05.2021
18:00
Всемирный банк считает денежные переводы из России наименее дорогостоящими в мире
12.05.2021
17:41
Совфед 19 мая рассмотрит закон о денонсации соглашения с Нидерландами по налогам
12.05.2021
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.4 млн барр.
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.