Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 мая

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за арпель;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за апрель;

04:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за апрель;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за апрель;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за апрель;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.