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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (86.5) и составил 88.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 87.3.

В марте значение индекса составило 84.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в апреле составил 3.4% против 3.7% на начало месяца и 3.1% в марте.

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