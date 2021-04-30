Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (86.5) и составил 88.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 87.3.

В марте значение индекса составило 84.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в апреле составил 3.4% против 3.7% на начало месяца и 3.1% в марте.