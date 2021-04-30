Курс доллара 74.8451   Курс евро 90.5850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2021 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 16:50

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в апреле значительно вырос

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в апреле вырос до 72.1 против 66.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 65.4.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
18:08
Минпромторг РФ до конца 2021 г утвердит концепцию производства "зеленого" автотранспорта
вчера
17:38
Курц и Путин договорились активизировать экономическое сотрудничество - ведомство канцлера
вчера
17:04
ФАС РФ готовится возбудить дело против Bayer за нарушение закона о рекламе
вчера
17:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за апрель пересмотрен в сторону повышения
вчера
16:50
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в апреле значительно вырос
вчера
16:45
ЦБ РФ выпускает памятные монеты в честь приближающегося Чемпионата Европы по футболу
вчера
16:06
ЕК надеется, что ситуация с музыкальными приложениями в App Store решится
вчера
15:46
Готовятся документы для перехода на 2 этап опытно-промышленной эксплуатации I блока БелАЭС
вчера
15:39
Базовая инфляция в США в марте составила 1.8%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.