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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2021 г.Базовая инфляция в США в марте составила 1.8%
сегодня 15:39

Базовая инфляция в США в марте составила 1.8%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.8%, ускорив темпы повышения с 1.4% в феврале.

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