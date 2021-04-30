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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2021 г.Личные доходы американских потребителей в марте...
сегодня 15:38

Личные доходы американских потребителей в марте выросли на 21.1%, потребительские расходы увеличились на 4.2%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 21.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 7.0% в феврале (пересмотрено с (-7.1%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 20.1%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 23.0%.

Личные расходы американских потребителей в марте увеличились на 4.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.0% в феврале.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в марте на 4.3%.

Норма сбережений в марте составила 27.6% в сравнении с 13.6% в феврале.

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