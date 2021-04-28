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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.1 млн барр.

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 апреля, вырос на 0.1 млн барр. и составил 493.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.1 млн барр. и составили 235.1 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина на прежнем уровне 235.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.3 млн барр. и составили 139.0 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.4 млн барр. и составили 634.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.7 млн барр. и составили 46.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.32 млн барр., запасы бензина сократились на 1.29 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.42 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.74 млн барр.

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